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تحذيرات في بريطانيا من نقص حاد في اللقاحات
الأربعاء 17/مارس/2021 - 08:45 م
هديل هاشم
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كتيت هيئة الصحة في بريطانيا إلى المنظمات الصحية المحلية تحذرهم من "انخفاض كبير في الإمداد الأسبوعي" من لقاحات فيروس كورونا اعتبارًا من الأسبوع الذي يبدأ في 29 مارس لمدة شهر.
وتقول الهيئة إنه كان هناك "انخفاض في إمدادات اللقاحات الواردة على المستوى الوطني".
وذكرت أنه يتعين على المنظمات "ضمان عدم تحميل المزيد من المواعيد على نظام الحجز الوطني أو نظام الحجز المحلي" في أبريل.
وصرح وزير الصحة مات هانكوك أن "إمدادات اللقاح متكتلة دائمًا"، وأضاف أن هيئة الخدمات الصحية الوطنية ترسل بانتظام "خطابات تقنية" تشرح "حالات الصعود والهبوط" في الإمداد.
وتقول الهيئة إنه كان هناك "انخفاض في إمدادات اللقاحات الواردة على المستوى الوطني".
وذكرت أنه يتعين على المنظمات "ضمان عدم تحميل المزيد من المواعيد على نظام الحجز الوطني أو نظام الحجز المحلي" في أبريل.
وصرح وزير الصحة مات هانكوك أن "إمدادات اللقاح متكتلة دائمًا"، وأضاف أن هيئة الخدمات الصحية الوطنية ترسل بانتظام "خطابات تقنية" تشرح "حالات الصعود والهبوط" في الإمداد.
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