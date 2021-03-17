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الصحة تكشف أعراض الموجة الثالثة لفيروس كورونا (فيديو)

الأربعاء 17/مارس/2021 - 08:40 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال الدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشؤون الوقائية لوزارة الصحة، إن معدل الإصابات بفيروس كورونا حاليًا من 550 إلى 650 حالة، وفي حالة تذبذب.

وأكد "عبد الفتاح"، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "اللمة الحلوة"، المذاع على فضائية "المحور"، أنه يجب على المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية أكثر من ذلك.

وأضاف أن أعراض فيروس كورونا هي؛ الأعراض التنفسية، وتكسير في الجسم، وصداع، وصعوبة في التنفس، بالإضافة إلى أعراض الجهاز الهضمي، وفقدان حاسة الشم والتذوق.

وكشف عن أن أعراض الموجة الثالثة لكورونا هي الأعراض الأساسية من صعوبة تنفس أعراض في الجهاز الهضمي وقد يصاحبها أعراض أخرى.

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