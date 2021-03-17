متخصصة بالشأن الأفريقي: "خارجية" إثيوبيا تبث السموم والكراهية (فيديو)

قال هبة البشبيشي، المتخصصة في الشأن الأفريقي، إن دينا مفتي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، يبث السموم والكراهية ويستفز المجتمع الدولي، على خلفية تصريحاته اليوم بشأن إعلان عزم أديس أبابا الملء الثاني لسد النهضة.



ولفتت هبة البشبيشي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن الصور المنتشرة عبر السوشيال ميديا لتفريغ سد الروصيرص غير صحيحة، وتعود إلى العام الماضي، وتحدث كل عام في موسم الفيضان وهو أمر طبيعي.



وأضافت أن إثيوبيا لها تاريخ طويل من العداء مع جيرانها من الدول الأفريقية، مطالبة بالرد على تلك «الاستفزازات» من خلال طلب وساطة دولية وتقديم شكاوى في الاتحاد الأفريقي.



وشددت على ضرورة محاسبة إثيوبيا على استفزازتها، وعدم احترامها للمواثيق الدولية، وتقديم شكوى عدائية من مصر والسودان ضد إثيوبيا بسبب الضرر من السد، مؤكدة في الوقت ذاته أن إثيوبيا لن تتمكن من الملء الثاني للسد بموجب القانون الدولي.

