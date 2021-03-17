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لابورتا يوجه رسالة مؤثر إلى ميسي

الأربعاء 17/مارس/2021 - 08:43 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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وجه خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة الإسباني الجديد، رسالة مؤثر إلى الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم الفريق الكتالوني، وذلك خلال تنصيبه رئيسًا للبلوجرانا في ملعب "كامب نو".

وقال لابورتا أثناء تنصيبه رئيسًا جديدًا لنادي برشلونة :"ليو تعلم أنني أحبك ، البارسا تحبك ، لو كانت الملاعب ممتلئة وأنت تلعب لن تفكر بالرحيل .. ماذا سوف تقرر لا بأس لكني سأحاول جهدي".

وأضاف :" أتذكر منذ سنوات عديدة في كامب نو عندما رأيت والدي والدموع تنهمر في عينيه خلال حفل التنصيب. لقد كان رائعًا. أينما كنت، ساعدني في القيام بذلك مرة اخرى بافضل شكل".

وأكمل :" بالتأكيد سوف نحاول إقناع ميسي بالبقاء لأنه افضل لاعب في التاريخ، احبك وبرشلونة ايضًا يحبك".

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