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خليكي منورة كالنجمة.. هنا شيحا تهنئ دينا الشربيني بعيد ميلادها

الأربعاء 17/مارس/2021 - 09:13 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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حرصت الفنانة هنا شيحة على تهنئة دينا الشربيني بعيد ميلادها الـ 36.

ونشرت هنا شيحة، صورها تجمعها بالنجمة دينا الشربيني عبر خاصية الاستوري على حسابها بموقع انستجرام، معلقة "اسعد عيد ميلاد علي دندونة، بحبك، خليكي دايما منورة زي النجمة".

يصادف اليوم الـ 17 من مارس، عيد ميلاد الفنانة الشابة دينا الشربيني، والتي أتمت عامها الـ 36، وتحرص الفنانة دينا الشربيني على متابعة جمهورها بأحدث الصور والأخبار من خلال حسابها الرسمي على انستجرام.

وتفضل دينا الشربيني، ارتداء الملابس الكاجوال الملونة، وارتداء الفساتين الكاجوال والسوارية التي تكشف عن جمالها ورشاقتها، كما تميل إلى ارتداء جميع الالوان الانيقة والمبهجة.
خليكي منورة كالنجمة.. هنا شيحا تهنئ دينا الشربيني بعيد ميلادها
خليكي منورة كالنجمة.. هنا شيحا تهنئ دينا الشربيني بعيد ميلادها
خليكي منورة كالنجمة.. هنا شيحا تهنئ دينا الشربيني بعيد ميلادها
خليكي منورة كالنجمة.. هنا شيحا تهنئ دينا الشربيني بعيد ميلادها
خليكي منورة كالنجمة.. هنا شيحا تهنئ دينا الشربيني بعيد ميلادها
خليكي منورة كالنجمة.. هنا شيحا تهنئ دينا الشربيني بعيد ميلادها

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