Advertisements

عاجل - لابورتا يحسم مصير كومان مع برشلونة

الأربعاء 17/مارس/2021 - 08:45 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
حسم خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني الجديد، مصير الهولندي رونالد كومان، المدير الفني للفريق الكتالوني، وذلك خلال حفل تنصيبه رئيسًا جديدًا للنادي.

وقال لابورتا :" كومان، أنت تعلم أن لديك ثقة مجلس الإدارة هذا. نريد فريقًا تنافسيًا للغاية يطمح للفوز بكل شيء واستعادة قصة النجاح بين برشلونة ودوري أبطال أوروبا".

وأضاف :"نريد تحقيق البطولات, رونالد انت تعلم جيدًا انك تمتلك ثقتي الكاملة".

وأكمل :"سوف نتخذ قرارت ذكية, لدينا فريق رائع وهم غير قلقين حول التغيير. الشخص الذي سوف يتخذ القرار سوف يتخذه بإسم البارسا .. بالتأكيد سنحقق ألقاب أخري".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ميسي لابورتا كومان برشلونة

أخبار تهمك

بالأسماء.. كارتيرون يطرد 4 نجوم من الزمالك الصيف المقبل

منذ ساعتين و 48 دقيقة

الصحة تكشف أعراض الموجة الثالثة لفيروس كورونا (فيديو)

منذ 37 دقيقة

رسميا.. بيراميدز يعلن إصابة رمضان صبحي

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل.. وفاة والد الإعلامية لبنى عسل

منذ ساعتين

غمزة جديدة من هالاند تكشف عن وجهته المقبلة

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل.. 9 قرارات جديدة من رئيس الوزراء

منذ حوالي 8 ساعات

زوجة الإبراشي تكشف مستجدات حالته الصحية بعد خروجه من المستشفى

منذ حوالي 21 ساعة

بالأسماء.. لابورتا يدرس الاستغناء عن ثنائي الحرس القديم في برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

كارتيرون يحسم مصير فرجاني ساسي وبن شرقي في الزمالك

منذ ساعة الا ربع

لابورتا يحدد 6 نجوم لطردهم خارج برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

لابورتا يوجه رسالة مؤثر إلى ميسي

منذ 34 دقيقة

عاجل.. حقيقة إلغاء الفصل الدراسي الثاني بالمدارس والجامعات

منذ حوالي 10 ساعات

بعد خسارة الترجي.. نجم الزمالك يرفض شروطه لتجديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

تصريح شديد اللهجة من إثيوبيا عن سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - لابورتا يحسم مصير كومان مع برشلونة

منذ نصف ساعة

"رجل المواقف الإنسانية " ..تامر حسني يُحقق أمنية لإحدى معجباته

منذ يوم

موضوعات متعلقة

رئيس برشلونة يفجر مفاجأة بشأن عودة بيب جوارديولا

لابورتا يحسم موقفه من الترشح على انتخابات برشلونة

لابورتا يحسم موقفه من الترشح على انتخابات برشلونة

تعرف على أبرز تصريحات لابورتا بعد ترشحه لرئاسة برشلونة

تصريحات لابورتا بعد ترشحه لرئاسة نادي برشلونة

عاجل- لابورتا يحسم معركة الإنتخابات ويتوج رئيسًا لبرشلونة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:40 م

الصحة تكشف أعراض الموجة الثالثة لفيروس كورونا (فيديو)

عاجل - لابورتا يحسم مصير كومان مع برشلونة

08:45 م

لابورتا يوجه رسالة مؤثر إلى ميسي

08:43 م

كارتيرون يحسم مصير فرجاني ساسي وبن شرقي في الزمالك

08:30 م

بالأسماء.. كارتيرون يطرد 4 نجوم من الزمالك الصيف المقبل

06:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار