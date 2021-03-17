عاجل - لابورتا يحسم مصير كومان مع برشلونة





وقال لابورتا :" كومان، أنت تعلم أن لديك ثقة مجلس الإدارة هذا. نريد فريقًا تنافسيًا للغاية يطمح للفوز بكل شيء واستعادة قصة النجاح بين برشلونة ودوري أبطال أوروبا".





وأضاف :"نريد تحقيق البطولات, رونالد انت تعلم جيدًا انك تمتلك ثقتي الكاملة".





وأكمل :"سوف نتخذ قرارت ذكية, لدينا فريق رائع وهم غير قلقين حول التغيير. الشخص الذي سوف يتخذ القرار سوف يتخذه بإسم البارسا .. بالتأكيد سنحقق ألقاب أخري".

حسم خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني الجديد، مصير الهولندي رونالد كومان، المدير الفني للفريق الكتالوني، وذلك خلال حفل تنصيبه رئيسًا جديدًا للنادي.