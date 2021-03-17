Advertisements
هكذاهنئ أحمد السعدني دينا الشربيني بعيد ميلادها
الأربعاء 17/مارس/2021 - 11:33 م
مصطفى فكيه
Advertisements
حرص الفنان أحمد السعدني على تهنئة النجمة دينا الشربيني بعيد ميلادها الـ 36.
ونشر أحمد السعدني صورة للفنانة دينا الشربيني من خلال خاصية الاستوري عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام وعلق قائلًا: عيد ميلاد سعيد يا شربيني يا عسل.
يصادف اليوم الـ 17 من مارس، عيد ميلاد الفنانة الشابة دينا الشربيني، والتي أتمت عامها الـ 36، وتحرص الفنانة دينا الشربيني على متابعة جمهورها بأحدث الصور والأخبار من خلال حسابها الرسمي على انستجرام.
وتفضل دينا الشربيني، ارتداء الملابس الكاجوال الملونة، وارتداء الفساتين الكاجوال والسوارية التي تكشف عن جمالها ورشاقتها، كما تميل إلى ارتداء جميع الالوان الانيقة والمبهجة.
ونشر أحمد السعدني صورة للفنانة دينا الشربيني من خلال خاصية الاستوري عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام وعلق قائلًا: عيد ميلاد سعيد يا شربيني يا عسل.
يصادف اليوم الـ 17 من مارس، عيد ميلاد الفنانة الشابة دينا الشربيني، والتي أتمت عامها الـ 36، وتحرص الفنانة دينا الشربيني على متابعة جمهورها بأحدث الصور والأخبار من خلال حسابها الرسمي على انستجرام.
وتفضل دينا الشربيني، ارتداء الملابس الكاجوال الملونة، وارتداء الفساتين الكاجوال والسوارية التي تكشف عن جمالها ورشاقتها، كما تميل إلى ارتداء جميع الالوان الانيقة والمبهجة.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements