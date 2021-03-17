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هكذاهنئ أحمد السعدني دينا الشربيني بعيد ميلادها

الأربعاء 17/مارس/2021 - 11:33 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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حرص الفنان أحمد السعدني على تهنئة النجمة دينا الشربيني بعيد ميلادها الـ 36.

ونشر أحمد السعدني صورة للفنانة دينا الشربيني من خلال خاصية الاستوري عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام وعلق قائلًا: عيد ميلاد سعيد يا شربيني يا عسل.
يصادف اليوم الـ 17 من مارس، عيد ميلاد الفنانة الشابة دينا الشربيني، والتي أتمت عامها الـ 36، وتحرص الفنانة دينا الشربيني على متابعة جمهورها بأحدث الصور والأخبار من خلال حسابها الرسمي على انستجرام.

وتفضل دينا الشربيني، ارتداء الملابس الكاجوال الملونة، وارتداء الفساتين الكاجوال والسوارية التي تكشف عن جمالها ورشاقتها، كما تميل إلى ارتداء جميع الالوان الانيقة والمبهجة.
هكذاهنئ أحمد السعدني دينا الشربيني بعيد ميلادها
هكذاهنئ أحمد السعدني دينا الشربيني بعيد ميلادها

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دين الشربيني احمد السعدني

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