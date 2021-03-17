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الاتحاد الأوروبي يخطط لطرح جوازات سفر كورونا قبل الصيف المقبل

الأربعاء 17/مارس/2021 - 08:50 م
بوابة الفجر
هديل هاشم
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صرح مسؤولون في الاتحاد الأوروبي إنه ينبغي منح جوازات سفر رقمية لبدء السفر المواطنين إلى الخارج في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي "دون تمييز".

وذكروا أن هدف هو تمكين أي شخص تم تطعيمه ضد فيروس كورونا المستجد، أو الذي ثبتت صحته أو تعافى مؤخرًا من الفيروس من السفر داخل الاتحاد الأوروبي.

وستقرر الدول الأعضاء الـ 27 كيفية استخدام الشهادة الرقمية الجديدة.

واجهت جوازات سفر اللقاحات معارضة من بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بسبب مخاوف من أنها قد تكون تمييزية.

ويجادل البعض بأنهم سيمكنون أقلية من الاستمتاع بالسفر إلى الخارج دون قيود بينما يستمر آخرون، مثل الشباب الذين لا يُنظر إليهم على أنهم أولوية للتلقيح، في مواجهة تدابير مثل الحجر الصحي.

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