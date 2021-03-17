تعرف على موعد قرعة دور الـ8 ببطولة دوري أبطال إفريقيا

حسم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني، نتيجة الفوز ضد فيتا كلوب الكونغولي، بثلاثية دون رد.





وفاز الأهلي خارج الديار بالمباراة التي أقيمت عصر أمس على ملعب الشهداء، بفضل أهداف محمد شريف ومحمد مجدي قفشة وطاهر محمد طاهر، بدوري أبطال إفريقيا.





فوز الأهلي رفع رصيده للنقطة السابعة في المركز الثاني بالمجموعة، خلف سيمبا التنزاني صاحب الصدارة برصيد 10 نقاط، فيما توقف فيتا كلوب عند 4 نقاط بالمركز الثالث، ثم يأتي المريخ السوداني في أخر المجموعة برصيد نقطة وحيدة.





من ناحية أخرى نجح سيمبا التنزاني، في تحقيق الفوز على المريخ السوداني، بثلاثية نظيفة أيضًا، لحساب نفس الجولة بدور المجموعات.





وبات المارد الأحمر قريب جدًا من التأهل إلى دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، في حال حصد 3 نقاط جديدة من المباراتين الأخيرتين.





وفي حال فوز الأهلي في مباراة من مواجهتي المريخ السوداني أو سيمبا التنزاني، يصل إلى النقطة العاشرة ليضمن بطاقة تأهل، حتى وإن فاز فيتا كلوب في مواجهتيه المقبلتين، بسبب المواجهات المباشرة التي تمنح المارد الأحمر الأفضلية.





واستقر الاتحاد الإفريقي على إقامة قرعة دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، خلال شهر أبريل المقبل، عقب نهاية المباريات المتبقية من دور المجموعات وحسم بطاقات التأهل بشكل رسمي.



