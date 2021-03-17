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خبير علاقات: الصداقة بين الرجل والمرأة غير مقبولة في هذه الحالة (فيديو)

الأربعاء 17/مارس/2021 - 08:57 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال عمر ندى، خبير العلاقات الزوجة، إن الصداقة غير مقبولة بين الرجل والمرأة عندما يحدث راحة في الكلام بينهما، وسرد كل التفاصيل فيما بينهما، معقبًا:" في هذه الحالة الزوجة تكون استبدلت دور الزوج بالصديق، وهذا خطر للغاية".

وتابع "ندى"، خلال حوارها مع الإعلاميان ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن المجتمع الأمريكي ليس متحررًا بالصورة التي قد يتخيلها البعض، معقبًا:" فكرتنا غير صحيحة عن سماح الأمريكان والصداقة بين الرجل والمرأة، صحيح في بعض الاستثناء، لكن الغالبية العظمى لا تقبل هذا الأمر".

وأشار إلى أن هناك دراسة أمريكية تحدثت بان الرجل يشعر بأن الصديقة قد تكون منجذبة إليه، في حين أن الصديقة في الغالب لا تشعر بأي انجذاب إليه على الإطلاق.

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