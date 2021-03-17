لأول مرة.. أسرار عن "ريا وسكينة" وعلاقتهما بـ"غازية الخناقة" مع أسماء حسنين في "شوفها صح"

تقدم الكاتبة الصحفية أسماء حسنين برنامج "شوفها صح"، عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، ويكشف ا لبرنامج لأول مرة تفاصيل عن "ريا وسكينة، وعلاقتهما بـ"غازية الخناقة" سفاحة عصر المماليك.







