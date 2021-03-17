Advertisements
لأول مرة.. أسرار عن "ريا وسكينة" وعلاقتهما بـ"غازية الخناقة" مع أسماء حسنين في "شوفها صح"
الأربعاء 17/مارس/2021 - 08:43 م
Advertisements
تقدم الكاتبة الصحفية أسماء حسنين برنامج "شوفها صح"، عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، ويكشف البرنامج لأول مرة تفاصيل عن "ريا وسكينة، وعلاقتهما بـ"غازية الخناقة" سفاحة عصر المماليك.
وعن البرنامج، قالت أسماء حسنين، إن "بلادنا تستاهل تشوفها صح.. بلادنا فيها أسرار.. كل سر فيها يسطر من ذهب حروفه في كتب التاريخ.. معانا شوفها صح في كل المجالات مش بس تاريخ ولا سياحة ولا آثار".
Advertisements