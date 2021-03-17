أحمد موسى: مصر تعرضت لما يحدث بلبنان في عهد الجماعة الإرهابية (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الليرة اللبنانية تنهار بشكل غير مسبوق، حيث وصل سعر الدولار الواحد إلى 15 ألف ليرة.



وتابع موسى خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «الأحزاب السياسية في لبنان تسعى إلى المناصب، والبلد يحترق في ظل أعمال احتجاجات وشغب بسبب التدهور الاقتصادي».



وأشار إلى أن الرئيس اللبناني ميشال عون دعا سعد الحريري إلى عقد اجتماع طارئ، وخيره بين تشكيل الحكومة أو التنحي، مردفا «مصر تعرضت لأحداث مماثلة لما يحدث في لبنان خلال فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية، وربنا أنقذنا في 30 يونيو بعدما انحاز الجيش المصري للمواطنين».

