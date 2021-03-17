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ساو باولو البرازيلي يعلن عودة ميراندا

الأربعاء 17/مارس/2021 - 08:59 م
بوابة الفجر
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أعلن فريق ساو باولو لكرة القدم اليوم الأربعاء، رسمياً ضم قلب الدفاع ميراندا، اللاعب السابق في أتلتيكو مدريد وإنتر ميلان، والذي يعود إلى الفريق البرازيلي بعد نحو عقد في أوروبا وآسيا.

ووقع قلب الدفاع المخضرم (36 عاماً) عقداً مع ساو باولو حتى 31 من ديسمبر (كانون الأول) من عام 2022.

وذكر ساو باولو، الذي يقوده المدرب الأرجنتيني هيرنان كريسبو في بيان: "هذه المرة ليست مجرد حنين إلى الماضي، ميراندا عاد مجدداً للديار".

وأعلن ساو باولو أن المدافع خضع للفحص الطبي وانضم إلى الفريق الأول.

وظل ميراندا دون فريق عقب ترك جيانجسو سونينغ الصيني وقرر العودة للفريق، الذي لعب فيه بين عامي 2006 و2011 عندما انتقل إلى أتلتيكو مدريد الإسباني.

وبدأ اللاعب مسيرته في فريق الناشئين في كوريتيبا قبل الانتقال إلى الدوري الفرنسي.

وعاد في عام 2006 إلى ساو باولو، وأصبح ميراندا مع مرور الوقت أحد أشهر اللاعبين في الفريق المحلي الذي حصد ثلاثة ألقاب للدوري على التوالي في أعوام 2006 و2007 و2008.

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