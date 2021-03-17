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واعظة بالأوقاف تكشف لـ الفجر خطة عملهم في رمضان

الأربعاء 17/مارس/2021 - 09:02 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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قالت وفاء عبدالسلام الواعظة بالأوقاف، إن مؤتمر حوار الأديان والثقافات الذي عقده المجلس الأعلى للشئون الإسلامية منذ يومين هو موضوع الساعة والنبي صلى الله عليه وسلم سعى لمعرفة كيفية احترام الآخر وهو منج المصطفى، مشيرة إلى أن مصر أرض المحبة والحوار ويأتي إليها الوفود من كل فج عميق

وكشفت الواعظة في تصريحات خاصة لـ الفجر" عن منهج عمل الواعظات طوال شهر رمضان، أنه في في ظل أزمة كورونا نقدم دروس دينية كثيرة من خلال تطبيق " زوم" حيث من خلال نستطيع دخول كل منزل وسنقدم أحاديث عن الأخلاقيات وسلوكيات الصيام ونعمل طوال الشهر بشكل يومي، قال تعالى "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ".

وقالت: نعمل على التغيير من عاداتنا وتقاليدنا ونغير من عادت المقصرين في العبادات خلال الشهر الكريم كما أصبحت الوسائل التكنولوجية هي الحل الأمثل في شهر رمضان لدخول منازل كل المصريين.

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