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أسعار الذهب تتراجع في نهاية التعاملات اليوم

الأربعاء 17/مارس/2021 - 09:01 م
بوابة الفجر
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تراجعت أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، مع صعود عوائد السندات، وقبيل قرار الفيدرالي الأمريكي.

وتعرض المعدن الأصفر للضغط مع ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات لأعلى مستوى في 13 شهراً، حيث يقلل من جاذبية الذهب غير المدر للعائد.

وينتظر المستثمرون قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن معدل الفائدة في وقت لاحق من اليوم.

وكشفت بيانات اقتصادية عن تراجع تصاريح وعمليات بناء المنازل الأمريكية بأكثر من المتوقع خلال الشهر الماضي.

وعند التسوية، انخفض سعر العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل بنحو 0.2 بالمائة إلى 1727.10 دولار للأوقية.

وبحلول الساعة 5:45 مساءً بتوقيت جرينتش، هبط سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.1 بالمائة إلى 1729.29 دولار للأوقية.

وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة إلى مستوى 91.94.

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