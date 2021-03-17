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المخابرات الأمريكية: بوتين ساعد بحملة مؤيدة لترامب للتأثير على الانتخابات

الأربعاء 17/مارس/2021 - 09:04 م
بوابة الفجر
هديل هاشم
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قال مسؤولون استخباراتيون إنه من المرجح أن يكون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أذن بمحاولات للتأثير على الانتخابات الأمريكية العام الماضي لصالح الرئيس السابق دونالد ترامب.

وزعم المسؤولون أن موسكو نشرت "مزاعم مضللة أو لا أساس لها" بشأن الفائز النهائي، جو بايدن، وفقًا لتقرير حكومي أمريكي.

ووصفت روسيا مزاعم التدخل في الانتخابات بأنها "لا أساس لها من الصحة".

وقالت السفارة الروسية في واشنطن في بيان "استنتاجات التقرير جاءت فقط من خلال ثقة أجهزة المخابرات بصلاحيتها الذاتية، ولم يتم تقديم أي حقائق أو أدلة محددة على مثل هذه الادعاءات ".

وذكرت ثلاثة مصادر لوكالة رويترز للأنباء أنه من المتوقع أن تفرض الولايات المتحدة عقوبات على روسيا في أقرب وقت الأسبوع المقبل بسبب نتائج التقرير.

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جريدة الفجر ترامب بوتين الفجر الانتخابات الأمريكية

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