أستاذ موارد مائية: سد النهضة لن ينتهي قبل 5 سنوات.. والمتبقي منه الأصعب



قال عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية في جامعة القاهرة، أن سد النهضة كان مقرر الانتهاء منه خلال عام 2017، وهناك تأخير كبير في انجازه، والمرحلة الأولى منه لم تفتح بعد وكان مقرر لها أغسطس 2014، منوها بأن الحديث عن انجاز 79% منه، ولكن الـ 21 % المتبقية هي الأصعب.



وأضاف "شراقي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية"TEN"، اليوم الأربعاء، أن سد النهضة لن ينتهي تمامًا قبل 4-5 سنوات، لكنه يتبقى منه الجزء الفني الخاص بتوفير التربونات الموجودة بالشركات الأجنبية وتوفير الأموال اللازمة لشرائها، وإثيوبيا لن تتمكن من توفير أول تربونان الخاصين بالمرحلة الأولى من السد، لضعف التمويل، كما أن هناك مشاكل جيولوجية تتعلق بسد النهضة.



وتابع، أن إثيوبيا مقبلة على انتخابات، وهناك معارضة شديدة داخل إثيوبيا، وما حدث في إقليم التيجراي، وبعض التصريحات تكون موجه للداخل الإثيوبي ولكن يجب أن نأخذها مأخذ الجد، منوهًا بأنه حال تم التخزين الثاني لو تم بنفس طريقة الملء الأول يعد هذا انتهاك للاتفاقيات الدولية والمفاوضات التي تتم ولإعلان مبادئ سد النهضة الموقع عام 2015، والملء فيه خطورة شديدة على مصر والسودان.



وأكد، أنه علينا اللجوء لمجلس الأمن لتعيين أطراف الوساطة والاطراف الفنية التي تساعد الخبراء في الدول الثلاث على التوصل لاتفاق عادل.