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"الديهي" عن إعلان إثيوبيا ملء سد النهضة بموسم الأمطار: "لن يمر مرور الكرام"

الأربعاء 17/مارس/2021 - 09:09 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن وزارة الري الإثيوبية عقدت ندوة بمناسبة مرور 10سنوات على تدشين مشروع السد، وتحتفل باقتراب تحقيق حلمها، وأعلنت إثيوبيا اكتمال 79% من سد النهضة، والملء الثاني في موسم الأمطار، بينما أكد وزير الخارجية الإثيوبي، أن استكمال مشروع سد النهضة هو مسألة ضمان لسيادة البلاد، ولا أحد سيمنع إثيوبيا من ممارسة حقها العادل في استخدام نهر النيل لتنميتها".

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء، أن السنوات التي استطاعت فيها إثيوبيا تحقيق حلمها ببناء سد النهضة، هما لسنوات التي تراجعت وجرحت وشهدت مصر أكبر عملية تخريب منظمة، فمنذ عام 2011 وحتى الآن نعاني ونحاول ترميم ما أفسده المفسدون، متسائلًا: "هل هناك رابط بين سد النهضة وبين محاولة اسقاط النظام المصري في عام 2011، لا وقت للبكاء على اللبن المسبوق".

وتابع، أن هذا الحديث خطير ولن يمر مرور الكرام، وهو مقلق لأقصى مدي، فهذه القضية الأهم والأخطر التي تواجه هذا الجيل، موضحًا أن السودان أكد أن إثيوبيا تنوي ومُصرة على إلحاق الضرر بالسودان من خلال الملء الثاني لسد النهضة.

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