2300 عقار آيل للسقوط.. أبرز تصريحات محافظ الإسكندرية أمام "محلية البرلمان" اليوم (انفوجراف)

عقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اجتماعًا لها، اليوم الأربعاء، وذلك لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المُقدمة من النواب، وذلك بحضور محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف.



وترصد "الفجر" من خلال انفوجراف أبرز تصريحات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، خلال اجتماع اللجنة، وجاءت كالتالي:



- طلبت من وزير التنمية إضافة بعض القري بالمحافظة ضمن مبادرة "حياة كريمة".



- محافظة الإسكندرية بدأت تتغير بعد توجيهات الرئيس، بالإصلاح وإزالة المخالفات.



- تطوير ميدان محطة مصر بتكلفة 130 مليون جنيه.



- إطلاق مشروع الهوية البصرية الذي وجه به الرئيس السيسي.



- سيكون لكل محافظة بصمة خاصة بها تُعبر عن هويتها.



- تحويل جميع الخدمات الخاصة بالأحياء إلى خدمات إلكترونية دون تدخل عنصر بشري.



- ضرورة زيادة الاعتمادات المالية المخصصة للمحافظة.



- نحاول التنسيق مع وزارة التخطيط لمضاعفة المبالغ المالية المخصصة للمحافظة.



- المحافظة بها عدد 99 سوقًا عشوائيًا، ونحتاج لتكاتف كل الجهات المعنية ومشاركة النواب لمواجهتها..



- يوجد 163 برجًا مائلًا.



- يوجد نحو 2300 عقار مبني منذ أكثر من 100 سنة، آيلة للسقوط وتشكل خطورة.



- عندنا مشاكل كثيرة في الإسكندرية، والنواب لامسوها، ونحتاج للمشاركة في حلها.

