Advertisements

2300 عقار آيل للسقوط.. أبرز تصريحات محافظ الإسكندرية أمام "محلية البرلمان" اليوم (انفوجراف)

الأربعاء 17/مارس/2021 - 09:09 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم
Advertisements
عقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اجتماعًا لها، اليوم الأربعاء، وذلك لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المُقدمة من النواب، وذلك بحضور محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف.

وترصد "الفجر" من خلال انفوجراف أبرز تصريحات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، خلال اجتماع اللجنة، وجاءت كالتالي:

- طلبت من وزير التنمية إضافة بعض القري بالمحافظة ضمن مبادرة "حياة كريمة".

- محافظة الإسكندرية بدأت تتغير بعد توجيهات الرئيس، بالإصلاح وإزالة المخالفات.

- تطوير ميدان محطة مصر بتكلفة 130 مليون جنيه.

- إطلاق مشروع الهوية البصرية الذي وجه به الرئيس السيسي.

- سيكون لكل محافظة بصمة خاصة بها تُعبر عن هويتها.

- تحويل جميع الخدمات الخاصة بالأحياء إلى خدمات إلكترونية دون تدخل عنصر بشري.

- ضرورة زيادة الاعتمادات المالية المخصصة للمحافظة.

- نحاول التنسيق مع وزارة التخطيط لمضاعفة المبالغ المالية المخصصة للمحافظة.

- المحافظة بها عدد 99 سوقًا عشوائيًا، ونحتاج لتكاتف كل الجهات المعنية ومشاركة النواب لمواجهتها..

- يوجد 163 برجًا مائلًا.

- يوجد نحو 2300 عقار مبني منذ أكثر من 100 سنة، آيلة للسقوط وتشكل خطورة.

- عندنا مشاكل كثيرة في الإسكندرية، والنواب لامسوها، ونحتاج للمشاركة في حلها.
2300 عقار آيل للسقوط.. أبرز تصريحات محافظ الإسكندرية أمام "محلية البرلمان" اليوم (انفوجراف)
2300 عقار آيل للسقوط.. أبرز تصريحات محافظ الإسكندرية أمام "محلية البرلمان" اليوم (انفوجراف)

أخبار تهمك

الصحة تكشف أعراض الموجة الثالثة لفيروس كورونا (فيديو)

منذ ساعة و نصف

بعد خسارة الترجي.. نجم الزمالك يرفض شروطه لتجديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

لابورتا يحدد 6 نجوم لطردهم خارج برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

بالأسماء.. كارتيرون يطرد 4 نجوم من الزمالك الصيف المقبل

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على موعد قرعة دور الـ8 ببطولة دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 9 دقيقة

زوجة الإبراشي تكشف مستجدات حالته الصحية بعد خروجه من المستشفى

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. 9 قرارات جديدة من رئيس الوزراء

منذ حوالي 9 ساعات

على رأسها تقديم موعد القمة.. الأهلي يقدم 3 مقترحات لاتحاد الكرة

منذ 43 دقيقة

"رجل المواقف الإنسانية " ..تامر حسني يُحقق أمنية لإحدى معجباته

منذ يوم

بالأسماء.. لابورتا يدرس الاستغناء عن ثنائي الحرس القديم في برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

غمزة جديدة من هالاند تكشف عن وجهته المقبلة

منذ ساعتين و 12 دقيقة

رسميا.. بيراميدز يعلن إصابة رمضان صبحي

منذ ساعتين و 16 دقيقة

لابورتا يوجه رسالة مؤثر إلى ميسي

منذ ساعة و 28 دقيقة

تصريح شديد اللهجة من إثيوبيا عن سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - لابورتا يحسم مصير كومان مع برشلونة

منذ ساعة و 26 دقيقة

كارتيرون يحسم مصير فرجاني ساسي وبن شرقي في الزمالك

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:40 م

الصحة تكشف أعراض الموجة الثالثة لفيروس كورونا (فيديو)

بالأسماء.. كارتيرون يطرد 4 نجوم من الزمالك الصيف المقبل

06:29 م

عاجل - لابورتا يحسم مصير كومان مع برشلونة

08:45 م

كارتيرون يحسم مصير فرجاني ساسي وبن شرقي في الزمالك

08:30 م

بعد خسارة الترجي.. نجم الزمالك يرفض شروطه لتجديد عقده مع الزمالك

04:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار