الفيدرالي الأمريكي يثب أسعار الفائدة مع التعهد بإبقاءها قرب الصفر لأعوام

ابقى الفدرالي الأميركي على أسعار الفائدة دون تغيير عند نطاق 0% - 0.25%.

وتوقع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي قفزة سريعة في النمو الاقتصادي والتضخم هذا العام مع انحسار أزمة كوفيد-19، وجدد تعهده بإبقاء هدفه لسعر الفائدة قريبا من الصفر لأعوام قادمة.





وأصبح البنك المركزي الأميركي يتوقع نمو الاقتصاد بنسبة %6.5 هذا العام، مقارنة مع نمو متوقع عند 4.2%.

وتوقع تراجع معدل البطالة إلى 4.5% بنهاية السنة، مقارنة بـ %5 في تقديرات اجتماع ديسمبر الماضي.





وبات من المتوقع أن تتجاوز معدلات ارتفاع الأسعار هدف مجلس الاحتياطي البالغ %2 هذا العام، لتصل إلى %2.4 بنهاية السنة ثم تتراجع في 2022.





وقالت لجنة السوق المفتوحة الاتحادية في بيان إن مؤشرات النشاط الاقتصادي والتوظيف ارتفعت.





ولكن تحسن التوقعات الاقتصادية لم يغير توقعات صناع السياسات لأسعار الفائدة، وإن كان هناك تحول أولي في وجهات النظر.

وتوقع سبعة من 18 مسؤولا رفع أسعار الفائدة في 2023، مقارنة مع خمسة في ديسمبر، ورأى أربعة مسؤولين أنه قد يتعين رفع الفائدة في العام القادم، وهو الرأي الذي لم يقل به أحد في ديسمبر.