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الديهي عن وصف "بايدن" لـ"بوتين" بالقاتل: "مقبلين على صيف ساخن"

الأربعاء 17/مارس/2021 - 09:18 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن هناك ملاكمة ومصارعة حرة بين واشنطن وموسكو، موضحًا أن هناك اتهام غير مسبوق للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين من قبل الرئيس الأمريكي جو بايدن، بأنه قاتل وسيدفع الثمن.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء، أن هناك مبارزة كلامية بين "بايدن" و"بوتين" تحمل في طياتها أننا مقبلين على صيف ساخن وصعب بين القوى الغربية.

وتابع، أننا أمام معركة واستعدادات لمباراة نووية فاصلة تأتي على الأخضر واليابس، وجميع المعطيات تشير لصورة كاتمة على العالم إذا لم يتعلق هؤلاء الكبار، وهذا ما يؤكده ما نراه من سقطة واتهامات أمريكية لروسيا بالتدخل لتغيير مسار الانتخابات الأمريكية عام 2020، وفقًا لتقرير للمخابرات الأمريكية، تصريح رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بأن بلاده سترفع سقف الرؤوس الحربية النووية التي تحوزها بنسبة 40 %، مشيرًا إلى أن روسيا قامت بسحب السفير الروسي لدى الولايات المتحدة للتشاور وتقييم آفاق العلاقات مع أمريكا، مؤكدًا أن المناوشات الأمريكية الروسية خطيرة.

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