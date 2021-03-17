المالية تكشف شروط الاشتراك في مبادرة إحلال السيارات بالمرحلة الأولى

قال أحمد عبد الرازق، متحدث مبادرة إحلال السيارات بوزارة المالية، إن شروط الاشتراك في المبادرة بسيطة لتشجيع المواطنين على الانضمام لها.



وأضاف "عبد الرازق" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأربعاء: "المبادرة تستهدف أن تكون الشروط ميسرة ولا تكون المستندات كثيرة حتى الأمور ميسرة وهي أن يكون المتقدم مصري الجنسية ما بين 21 إلى 65 سنة".



وتابع "وأن يكون السيارة مر على صنعها 20 سنة وتكون الرخصة سارية ومسجلة في إحدى محافظات المرحلة الأولى السبع وهي محافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، السويس، المنصورة، البحر الأحمر وبورسعيد، وأن تكون الرخصة بالنسبة للملاكي باسم صاحبها من ثلاث سنوات على الأقل وبالنسبة لسيارات الأجرة على الأقل تكون الرخصة مرت عليها سنة باسم صاحبها".



وأشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة وضعت بعض المعايير لجودة المنتج ونسبة المكون المحلي ويتم التقسيط على 7 أو 10 سنوات، موضحًا أن سعر السيارة داخل المبادرة سعر مميز لأنه حصل على خصمين تجاري من الشركات المشاركة بالمبادرة بالإضافة إلى الحافز الأخضر الذي تقدمه وزارة المالية، وأقل سعر للسيارة في المبادرة 145 جنيه وأقصى سعر 279 ألف جنيه وبينهم رينج واسع للاختيار بين أربع شركات كبرة للإنتاج المحلي.





