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البنك المركزي يدرس تخفيض المقدم في مبادرة التمويل العقاري إلى 10%

الأربعاء 17/مارس/2021 - 09:54 م
جمال نجم
جمال نجم
كساب أحمد
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كشف جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، أن البنك يدرس تخفيض مقدم الوحدات السكنية ضمن مبادرة التمويل العقاري إلى أقل من 20% وتحديدا بين 10 إلى 15%.

وأكد "نجم" في خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد،مساء الأربعاء، أن شروط مبادرة التمويل العقاري التي يقدمها البنك المركزي تغطي محدودي ومتوسطي الدخل بفائدة 3%، مضيفا أن حجم مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل بلغت 120 مليار جنيه تتحملها الدولة.

وأوضح نائب محافظ البنك المركزي، أن شروط المبادرة لمحدودي الدخل ألا يزيد الدخل عن 4500 جنيه للأعزب والمتزوج 6 آلاف جنيه، مضيفا أن الحد الأقصى لسعر الوحدة بالنسبة لمحدودي الدخل يصل إلى 350 ألف جنيه.

ولفت إلى أنه يشترط ألا يزيد الدخل عن 10 آلاف جنيه للأعزب و14 ألف للمتزوج شهريا لمتوسطي الدخل، موضحا أن القسط الشهري يصل إلى 1127 جنيها لمدة 30 عاما بالنسبة لمحدودي الدخل بفائدة 3%.

وأشار إلى أنه يُسمح للمواطن أن يقلل نسبة التقسيط من 30 سنة إلى 10 سنوات، مؤكدا أن سعر الفائدة لن يتغير عن القسط الشهري الذي يدفعه المواطن خلال 30 عاما.

وردا على سؤال بشأن كيفية معرفة محدودي الدخل ومتوسطي الدخل، قال إن صندوق الإسكان الاجتماعي سيكون من شأنه تحديد محدودي الدخل من خلال عمل بحث وتجهيز ملف وإرساله إلى البنك، مضيفا أنه يجب على المتقدم ألا يكون قد استفاد بأي مبادرات سكنية طرحتها الدولة سابقا.

ونوه بأن المبادرة اشترطت عدم بيع الوحدة إلا بعد 7 سنوات من تاريخ شرائها، لافتا إلى أنه يجب أن تكون الوحدة السكنية كاملة المرافق «متشطبة» ومسجلة بكامل أوراقها لكي يتم قبولها ضمن المبادرة. وتابع: «لا يشترط أن تكون الوحدة ضمن بناء حكومي».

شدد على أن المبادرة تغطي الوحدات بالمحافظات، لافتا إلى أن مقدم الوحدة سيتم دفعه واحدة لمتوسطي الدخل، وعلى ثلاث سنوات لمحدودي الدخل.

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