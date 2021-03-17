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"بايدن يكشر عن أنيابه".. محلل سياسي يتوقع "صدام اقتصادي وشيك" بين أمريكا وروسيا (فيديو)

الأربعاء 17/مارس/2021 - 09:27 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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علق ماك شرقاوي، المحلل السياسي الأمريكي، على تهديدات الرئيس الأمريكي اليوم لنظيره الروسي، قائلا إن جو بايدن أكد منذ توليه الحكم أن أمريكا ستواجه أعداءها الأصليين، وهما روسيا والصين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن أمريكا تريد بناء تحالفًا جديدًا في شرق آسيا، وتطلق عليه «الناتو الآسيوي» لتحجيم الصين.

وتوقع شرقاوي صدام اقتصادي وشيك بين الولايات المتحدة وروسيا بعد حرب التصريحات، مضيفا أن بايدن كشر عن أنيابه بعد وصفه بوتين أنه قاتل وسيدفع الثمن.
واعتبر استدعاء موسكو لسفير الولايات المتحدة لديها بعد تصريحات بايدن بـ«التصعيد القوي».

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