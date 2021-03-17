على رأسها تقديم موعد القمة.. الأهلي يقدم 3 مقترحات لاتحاد الكرة

تواجد طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ممثلًا عن النادي، في اجتماع اتحاد الكرة المصري مع أندية الدوري المصري، لمناقشة إلغاء الدوري.

ونقل قنديل خلال حضوره اجتماع الأندية مع الجبلاية، تمسك مسؤولو المارد الأحمر، باستمرار منافسات الدوري المصري، وعدم التطرق إلى إلغائه، وذلك للأضرار التي من الممكن أن تقع على الأندية من وراء القرار.

كما حرص قنديل، على تقديم بعض المقترحات وعرضها على إدارة الجبلاية، من أجل الحفاظ على استمرار المسابقة وحمايتها من الإلغاء

وأكد مصدر داخل النادي الأهلي، أن قنديل أبدى خلال حضوره تمسك مجلس إدارة النادي الاهلي رفضه التام لفكرة إلغاء بطوله الدوري الممتاز وذلك لعده أسباب وتقديم حلول لها أبرزها:

أولًِا: وجود فارق كبير في التوقيت بين مباراتين الأهلى والزمالك في دوري ابطال افريقيا إلى جانب عدم وجود مباريات محليه خلال تلك الفترة، وبالتالي تقديم مباراة الأهلي والزمالك المقرر لها يوم 18 أبريل المقبل، لتقام يوم 15 أو 16 من نفس الشهر، وبالتالي منح أيام راحة زيادة للفرق.

ثانيًا: رفض النادى الأهلى إقامه مباراة النصر في دورر ال 32 من بطولة كأس مصر في الاسكندريه نظرا لكون الفريقين من القاهرة وايضا في ظل أقامه المباراة دون حضور جماهيري، وبالتالي يتم وضع مباراته مع النصر لتكون مثالًا يوم 6 أبريل المقبل، حيث يلتقي مع المريخ السوداني يوم 2 من نفس الشهر، ثم سيمبا يوم 10 من الشهر ذاته، وبالتالي يتم تقديمها بدلًا من 14 الشهر المقبل.

ثالثًا: رفض إقامه مباراة الزمالك مع حرس الحدود في دور الـ32 من بطولة كأس مصر بالسويس وذلك لأنها تقام بدون حضور جماهيري، وبالتالي تقديم مواجهة الزمالك وحرس الحدود، لتقام على سبيل المثال يوم 6 أبريل ما بين مواجهتي مولودية الجزائر وتونجيت السنغالي.