تورينو يُحقق فوزًا مثيرًا على حساب ساسولو بالكالتشيو

أنعش تورينو آماله في البقاء بدوري الدرجة الأولى الإيطالي، بعدما اقتنص فوزا مثيرا 3 / 2 من ضيفه ساسولو اليوم الأربعاء في مباراة مؤجلة من المرحلة الرابعة والعشرين لبطولة الدوري.





وارتفع رصيد تورينو، الذي حقق انتصاره الرابع في مسيرته بالبطولة خلال الموسم الحالي، إلى 23 نقطة في المركز السابع عشر (الرابع من القاع)، ومازال يمتلك مباراة مؤجلة.





في المقابل، ظل ساسولو، الذي حقق فوزا وحيدا في لقاءاته الخمسة الأخيرة بالبطولة، في المركز الثامن برصيد 39 نقطة.





وتقدم ساسولو بهدفين حملا توقيع نجمه دومينيكو بيراردي في الدقيقتين السادسة و38.





وانتفض تورينو في الدقائق الأخيرة، مستغلا اطمئنان لاعبي ساسولو على تحقيق الفوز، ليحرز سيموني زازا ورولاندو ماندراجورا هدفين في الدقيقتين 77 و87.





وعاد زازا لهز الشباك من جديد، محرزا هدف الفوز الثمين لتورينو وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، ليقود فريقه للخروج من مراكز الهبوط في ترتيب المسابقة.



