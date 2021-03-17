Advertisements
فهيم يعلن رسمياً " ١٣" كارت احتراف للبطولة العربية لكمال الأجسام والفيزيك بسوريا
الأربعاء 17/مارس/2021 - 09:32 م
الفجر الرياضي
Advertisements
أعلن الدكتور عادل فهيم، رئيس الاتحاد المصرى لكمال الأجسام، ورئيس الاتحاديين العربى، والإفريقى، والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولى، أن الدكتور رفائيل سانتونجا رئيس الاتحاد الدولي لكمال الأجسام وافق رسمياً علي منح البطولة العربية لكمال الأجسام والفيزيك، والتي ستقام في محافظة اللاذقية بسوريا بمنتصف سبتمبر المقبل، "١٣" ثلاثة عشر كارت احتراف دولية لاصحاب المراكز الأولى سواء في كمال الأجسام او الفيزيك.
وأضاف "فهيم" أن الدكتور رفائيل سانتونجا أكد انه سوف يحرص علي حضور فعاليات البطولة العربية لكمال الأجسام والفيزيك بسوريا، وأنه رشح ٣ حكام اوربيين لتحكيم البطولة وبرفقتهم الحكام العرب الدوليين.
وأوضح رئيس الاتحاد العربي لكمال الأجسام، أن هناك تنسيق كامل مع الاتحاد السوري لبناء الاجسام الذي يتراسه السيد منار هيكل،وسيتم إرسال صورة العقد النهائي للبطولة العربية لكمال الأجسام والفيزيك، خلال ساعات للمراجعه النهائيه، وسوف اسافر الي سوريا خلال أيام لابرام الاتفاق النهائي مع الاتحاد السوري بحضور السيد فراس معلا، رئيس الاتحاد الرياضي العام بسوريا، ورئيس اللجنه الأولمبية، وسوف تعلن كل التفاصيل خلال المؤتمر الصحفي الذي سيتم انعقاده في سوريا.
Advertisements