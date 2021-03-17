فهيم يعلن رسمياً " ١٣" كارت احتراف للبطولة العربية لكمال الأجسام والفيزيك بسوريا

أعلن الدكتور عادل فهيم، رئيس الاتحاد المصرى لكمال الأجسام، ورئيس الاتحاديين العربى، والإفريقى، والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولى، أن الدكتور رفائيل سانتونجا رئيس الاتحاد الدولي لكمال الأجسام وافق رسمياً علي منح البطولة العربية لكمال الأجسام والفيزيك، والتي ستقام في محافظة اللاذقية بسوريا بمنتصف سبتمبر المقبل، "١٣" ثلاثة عشر كارت احتراف دولية لاصحاب المراكز الأولى سواء في كمال الأجسام او الفيزيك.

أعلن الدكتور عادل فهيم، رئيس الاتحاد المصرى لكمال الأجسام، ورئيس الاتحاديين العربى، والإفريقى، والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولى، أن الدكتور رفائيل سانتونجا رئيس الاتحاد الدولي لكمال الأجسام وافق رسمياً علي منح البطولة العربية لكمال الأجسام والفيزيك، والتي ستقام في محافظة اللاذقية بسوريا بمنتصف سبتمبر المقبل، "١٣" ثلاثة عشر كارت احتراف دولية لاصحاب المراكز الأولى سواء في كمال الأجسام او الفيزيك.

وأوضح رئيس الاتحاد العربي لكمال الأجسام، أن هناك تنسيق كامل مع الاتحاد السوري لبناء الاجسام الذي يتراسه السيد منار هيكل،وسيتم إرسال صورة العقد النهائي للبطولة العربية لكمال الأجسام والفيزيك، خلال ساعات للمراجعه النهائيه، وسوف اسافر الي سوريا خلال أيام لابرام الاتفاق النهائي مع الاتحاد السوري بحضور السيد فراس معلا، رئيس الاتحاد الرياضي العام بسوريا، ورئيس اللجنه الأولمبية، وسوف تعلن كل التفاصيل خلال المؤتمر الصحفي الذي سيتم انعقاده في سوريا.