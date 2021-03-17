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محافظ الإسكندرية يطالب بإضافة بعض القرى ضمن مبادرة "حياة كريمة"

الأربعاء 17/مارس/2021 - 09:36 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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شارك اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الأربعاء، فى اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجينى، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة التى تقدم بها بعض النواب وتتعلق بقطاعات مختلفة بمحافظة الإسكندرية وعلى رأسها؛ رصف وتأهيل الطرق، والأسواق والمواقف العشوائية، وملفات العقارات الآيلة للسقوط، والتصالح، والإنارة العامة.

جاء ذلك بحضور اللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وأعضاء مجلس النواب وجميع الجهات المعنية.

وخلال الاجتماع؛ أكد الشريف أن محافظة الإسكندرية شهدت العديد من أعمال التطوير والمشروعات القومية الكبرى التى جاءت فى ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وأوضح "الشريف"، أن المحافظة تحتاج إلى زيادة الاعتمادات المالية الخاصة بملف الرصف، مشيرًا إلى أننا نعمل بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية لزيادة تلك الاعتمادات والتى بها نستطيع التغلب على جميع التحديات التى تواجههنا كمحافظة فى قطاع رصف الطرق ورفع كفاءتها.

واستعرض المحافظ، أهم المشروعات التى تتم بالإسكندرية؛ وعلى رأسها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، موضحًا أنه طالب وزارة التنمية المحلية، بإضافة بعض قرى المحافظة للمبادرة، مؤكدا أن هذه المبادرة ستحدث نقلة نوعية وحضارية فى الريف المصرى.

وتطرق المحافظ إلى المشروعات القومية المنفذة ومنها؛ مشروع "تطوير محور المحمودية" والذى ساهم بشكل كبير فى سيولة الحركة المرورية، ومشروع "بشاير الخير" بجميع مراحله، ومشروع تطوير ميدان محطة مصر، وإطلاق مشروع الهوية البصرية، والعمل على تطوير حلقة السمك على أعلى مستوى تليق بالمحافظة.

كما استعرض أهم التحديات التى تواجه المحافظة، والمتمثلة أزمة توك توك، بالإضافة إلى انتشار الأسواق العشوائية والباعة الجائلين.

وأوضح أنه يتم الدراسة مع المرور لتحديد الشوارع المسموح للتوك توك السير فيها والشوارع غير المسموح واستمرار المتابعة واتخاذ الإجراءات الرادعة فى حالة مخالفه خطوط السير المسموح بها.

كما أشار إلى رؤية المحافظة لإيجاد وتوفير البدائل والقضاء على تلك الظواهر السلبية وفقًا للدراسات الأمنية.

على الصعيد ذاته؛ أكد الشريف أهمية مثل هذه الجلسات لما تقدمه من موضوعات مطروحة للنقاش على جدول أعمالها، وتحقيق نتائج إيجابية، كما أنها تهدف إلى الوصول لتطوير مؤسسى متكامل.

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