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نشرة أخبار قنا اليوم الأربعاء 17-3-2021 .. كر وفر ومصرع شخص والعثور على جثة واستعدادات لتكريم شهداء الجيش الأبيض

الأربعاء 17/مارس/2021 - 09:36 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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شهدت محافظة قنا، عدد من الأحداث الهامة، اليوم الأربعاء، في مختلف مدن ومراكز المحافظة، وتقدم بوابة الفجر فى السطور التالية أهم الأحداث التى شهدتها المحافظة:-



السيطرة على حريق نشب في عدد من المنازل بقوص في قنا

تمكنت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية برئاسة العميد هاني الاتربي، مدير إدارة الحماية المدنية بقنا، من السيطرة على حريق نشب في عدد من المنازل، بقرية عباسة، بمركز قوص، جنوب محافظة قنا.
وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد أبو المجد، إخطارًا يفيد السيطرة على حريق نشب في عدد من المنازل، بقرية عباسة، بمركز قوص، جنوب محافظة قنا، وذلك قبل امتداده إلى الوحدات المجاورة، دون وجود إصابات بشرية.

تخليدًا لذكراهم.. إنشاء نصب تذكاري لشهداء الجيش الأبيض من أبناء قنا

تستعد محافظة قنا، لإزاحة الستار عن النصب التذكاري لشهداء الجيش الأبيض، من أبناء المحافظة، أمام مديرية الصحة بقنا تخليدًا لذكراهم بعد وفاتهم متأثرين باصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح مصدر مسؤول، أنه من المتوقع أن يشهد الافتتاح كل من اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، والدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي بقنا، والدكتور راجي تواضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، وعدد من القيادات التنفيذية.

كر وفر ومصرع شخص في قنا

لقي شخص مصرعه في مشاجرة بين عائلتين بقرية فاو بحري، بمركز دشنا، شمال محافظة قنا، بالشوم والعصي.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد أبو المجد، إخطارًا من مرفق إسعاف قنا، يفيد مصرع ابوالوفا محمد موافي، 33 عاما، في مشاجرة بالشوم والعصي بين عائلتين بقرية فاو بحري، بمركز دشنا، شمال محافظة قنا.

محروق ومتقطع.. العثور على جثة شخص في قنا

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، صباح اليوم الأربعاء، على جثة شخص، متفحمة ومتعفنة ومقطعة، بالطريق الصحراوي الغربي بعد مدينة نقادة، في ظروف غامضة.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد أبو المجد، إخطارًا بالعثور على جثة عوني صليب فلسطين خليل، 34عاما، متفحمة ومتعفنة ومقطعة، بالطريق الصحراوي الغربي بعد مدينة نقادة، في ظروف غامضة.

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