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توقيع اتفاقية تعاون بين جامعتي الملك خالد وبيشة

الأربعاء 17/مارس/2021 - 09:35 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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وقّعت جامعتا الملك خالد وبيشة، اليوم ، في مقر جامعة الملك خالد بأبها، اتفاقية تعاون بين الجامعتين، بحضور معالي رئيس جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، ورئيس جامعة بيشة الدكتور محمد بن محسن صحفي.

 

وتأتي الاتفاقية انطلاقًا من المسؤولية المشتركة ورغبة من الطرفين في تحقيق التكامل بينهما في المجالات الأكاديمية، والبحثية، والتدريبية، ومجالات التطوير والاستثمار المعرفي.

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جامعة يبشة جامعة الملك خالد تعاون

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