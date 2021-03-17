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نشرة أخبار اليوم الأربعاء 17 مارس في محافظة الإسكندرية

الأربعاء 17/مارس/2021 - 09:41 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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شهدت محافظة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث الهامة، التي تهم مواطنيها.
وتقدم بوابة "الفجر" أبرز أحداث اليوم داخل محافظة الإسكندرية، وذلك خلال السطور التالية.

رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل السفير الفرنسي بالقاهرة
التقى الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور هشام جابر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بالسفير الفرنسى بالقاهرة ستيفان روماتى وجانينا هيريرا، قنصل فرنسا بالإسكندرية، ومايا الرملي، منسق التعاون الجامعى بالمعهد الفرنسى فى مصر.

 2500 حالة تلقت لقاح كورونا

قال الدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إن إجمالي من تلقى اللقاح بالمحافظة تعدى ٢٥٠٠ متطعم، وان مراكز التطعيم في انتظار المزيد.

محمد الحلو يلتقي بجمهوره في الإسكندرية

يستعد الفنان الكبير محمد الحلو، لأحياء حفلا فنيا في الثامنة من مساء غدا على مسرح دار أوبرا الإسكندرية، وذلك بمصاحبة فرقة جوهرة الشرق الموسيقية بقيادة المايسترو أيمن محي الدين.

محافظ الإسكندرية يطالب بإضافة بعض القرى ضمن مبادرة "حياة كريمة"
استعرض اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أهم المشروعات التى تتم بالإسكندرية؛ وعلى رأسها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، موضحًا أنه طالب وزارة التنمية المحلية، بإضافة بعض قرى المحافظة للمبادرة، مؤكدا أن هذه المبادرة ستحدث نقلة نوعية وحضارية فى الريف المصرى.

جاء ذلك خلال مشاركته فى اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجينى، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة التى تقدم بها بعض النواب وتتعلق بقطاعات مختلفة بمحافظة الإسكندرية وعلى رأسها؛ رصف وتأهيل الطرق، والأسواق والمواقف العشوائية، وملفات العقارات الآيلة للسقوط، والتصالح، والإنارة العامة.
 

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