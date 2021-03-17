مصرع و اصابة 3 داخل خزان مصنع مخللات فى الدقهلية

شهدت مدينة أجا فى محافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، مصرع وإصابة 3 أشخاص سقطوا داخل خزان مخلل أثناء عملهم بمصنع مخللات.

و كان اللواء رأفت عبدالباعث مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث الدقهلية يفيد بمصرع عاملان وإصابة سيدة داخل مصنع لتصنيع المخللات بمدينة أجا.



و إنتقلت قوة أمنية من مركز شرطة أجا لمكان البلاغ وبالفحص تبين مصرع محمد م ح 40 سنة عامل ومقيم ميت غمر ومحمد ع ع 30 24 سنة عامل وإصابة نادية ا ا 30 سنة عاملة ومحمد ع ع 24 سنة ومقيمان المندرة مركز أجا.



و تم نقل الجثامين والمصابة للمستشفى وتحرر عن ذلك المحضر اللآزم وجار العرض على النيابة العامة