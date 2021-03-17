شردي في الذكرى التاسعة لوفاة البابا شنودة: "كان شخص نادر التكرار وابن نكتة" (فيديو)

أحيي الإعلامي محمد مصطفى شردي، الذكرى التاسعة لوفاة البابا شنودة، البابا السابق للإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.



وقال "شردي" خلال تقديم برنامجه "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" اليوم الأربعاء: "سعدت أنى عرفته معرفة شخصية، شخص نادر التكرار، البابا شنودة كان إنسان، لما تبص في وشه كنت بتشوف إنسان متسامح ومتدين جدًا، ابن بلد أوي وابن نكتة، عمري ما قعدت مع البابا إلا وعمل إفيهه إلا لو كانت حاجة رسمية وكان ممكن يبص ويقول كلمتين".



وأضاف "كان شاعر من فطاحل الشعراء وكان أديب من الأدباء لو كانوا حطوا قلم على ورقة كنت تقعد تجري وراء اللي بيكته كثير، مصري حتى النخاع، وقف يدافع عن مصر في جميع المواقف منذ أن تولى وقبل أن يتولى منصبه ووقف جنب بلده اللي بيحبها، لما حبوه يعملوا مشاكل، هذا الرجل فقدته مصر بجد، في الذكرى التاسعة نتذكر هذا العملاق البابا شنودة".





