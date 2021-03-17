"مضروبة على رأسها".. مصادر تكشف ملابسات العثور على جثة فتاة مقتولة بالطالبية

أفادت مصادر أمنية مسؤولة أن الفتاة المعثور على جثتها بالقرب من الطريق الدائري بمنطقة الطالبية، غربي محافظة الجيزة، مصابة بالرأس إثر التعدي عليها بالضرب بآلة حادة، إضافة إلى وجود آثار ضرب بالوجه وكدمات بالجسد.



تلقى اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة إخطارًا من الرائد إسلام السيد رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية بورود بلاغا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة بالقرب من الطريق الدائري بنطاق القسم.



ووجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة بسرعة إنتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها وسرعة ضبط مرتكبيها.



وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ برئاسة المقدم مصطفى كمال وكيل فرقة غرب الجيزة والرائد محمد حبيب معاون مباحث القسم، وبالفحص والمعاينة عُثر على جثة فتاة مقتولة ترتدي كامل ملابسها.



وتحفظت القوات على كاميرات المراقبة المركبة بمحيط مكان العثور على الجثة، وتوصلت أجهزة الأمن إلى أسرة الفتاة، وتم التعرف عليها.



وجرى نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية، مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.