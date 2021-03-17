إحالة 35 طبيب بمستشفى كفر شكر للتحقيق

شنت إدارة الرقابة والمتابعة بمجلس مدينة كفر شكر، اليوم الأربعاء، حملة لمتابعة مدى انتظام الطاقم الطبي والعاملين وحسن سير العمل وتقديم الخدمات الصحية للمرضى داخل مستشفى كفر شكر المركزى، ورصد مدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.



أسفرت الحملة عن اكتشاف خروج 8 أطباء من العمل دون إذن أو أي سند قانوني، كما تبين غياب27 طبيبا عن العمل وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفات، وذلك بناءا على تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية



وقال اللواء هشام رفعت رئيس مركز ومدينة كفر شكر، إنه يوجد تعليمات مشددة بضرورة متابعة المنظومة الصحية وبذل كافة الجهود من أجل تقديم خدمة طبية جيدة لجموع المواطنين.



وأضاف رئيس المدينة، أن ذلك يأتي بناء على تعليمات محافظ القليوبية، بضرورة الاهتمام بهم وحسن رعايتهم وتقديم الخدمات الصحية والطبية اللازمة وتوفير كافة الإمكانيات لهم لشعورهم بالرضا التام الذى نسعى إلى تحقيقه في شتى المجالات.