عاجل - بشرى سارة لجماهير الأهلي.. تعرف على التفاصيل

كشف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة أحمد أبوعبلة طبيب الفريق، موقف التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق، من مواجهة الزمالك بالدوري العام.





ويغيب معلول عن فريقه منذ مباراة بايرن ميونخ الألماني في نصف نهائي كأس العالم للأندية الأخيرة، بسبب تعرضه للإصابة بالعضلة الخلفية.





وأكد أبوعبلة، أن معلول سوف يشارك في التدريبات الجماعية في غضون أسبوعين، وسوف يتم تجهيزه لمواجهة الزمالك، بقمة الدوري المصري.





وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، أعلن عن إقامة مباراة الأهلي والزمالك، في قمة بطولة الدوري المصري الممتاز، على ملعب القاهرة الدولي، يوم 18 أبريل المقبل.



