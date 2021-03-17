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ضربة موجعة جديدة لمنتخب مصر

الأربعاء 17/مارس/2021 - 09:59 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أصبح الدولي المصري أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة السعودي، مهددا بالغياب عن معسكر منتخب مصر المقبل، استعدادا لمباراتي كينيا وجزر القمر في التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية.

ويأتي الغياب المحتمل لـ حجازي عن معسكر الفراعنة بسبب منع السعودية حاليا، استقبال رحلات الطيران المباشرة والقادمة من عدة دول ومن بينها مصر، ضمن حزمة إجراءات أصدرتها مؤخرا للسيطرة على الموجة الثانية من تفشي فيروس كورونا، مما يصعب مهمة اللاعب في السفر لمصر.

ويتطلب على القادمين للسعودية من هذه البلدان التوجه إلى بلد قريبة من المملكة، وليست ضمن القائمة الممنوع استقبال رحلات طيران منها، للخضوع لحجر صحي مدته 14 يوما قبل دخول السعودية.

ومن المنتظر أن يبحث مسئولي منتخب مصر عن حل لحضور اللاعب لمصر والانضمام لمعسكر المنتخب في الفترة المقبلة.

ويستعد منتخب الفراعنة لمواجهتي كينيا وجزر القمر، في الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، المقرر إقامتها في الكاميرون.

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