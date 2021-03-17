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"علاء الدين" و" أبو الأحلام" كتابين جديدين للأطفال للشاعر عبده الزراع

الأربعاء 17/مارس/2021 - 10:07 م
عبده الزراع
عبده الزراع
الفجر الفني
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صدر مؤخرًا للشاعر عبده الزراع، كتابين جديدين للأطفال عن مركز ليفانت للدراسات والنشر؛ الأول يحتوى على مسرحيتين هما: "علاء الدين وملك" و"إمبراطور البلى"، والثاني مسرحية بعنوان "أبو الأحلام فى دنيا الخيال".

وقد صدر للزراع من قبل عدد من المسرحيات للأطفال "القلم المغرور" عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، و"سر الأسرار" عن دار الطلائع، و"الفنان" عن دار الأديب، وقد نفذت مسرحياته على مسارح هيئة قصور الثقافة، والمسرح القومي للأطفال، والمسرح المدرسي.

وفاز نص "إمبراطور البلى" في المهرجان الأول لمسرح الطفل الذي أقامته إدارة الطفل بالهيئة العامة لقصور الثقافة عام ٢٠٠٩، وكرم من المسرح القومى للأطفال مرتين الأولى عن عرض مسرحيته "القلم المغرور" فى المهرجان الأول للكاتب المسرحى المصرى عام ٢٠٠٥، والثانية عن مسرحيته "كوكب سيكا" فى أعياد أكتوبر عام ٢٠١٤.

كما كرم فى العديد من المهرجانات داخل مصر وخارجها، عن دوره البارز فى مجال أدب وثقافة الطفل.

ومن الجدير بالذكر أن الزراع فاز بجائزة الدولة التشجيعية فى شعر الأطفال عام ٢٠٠٣.

"علاء الدين" و" أبو الأحلام" كتابين جديدين للأطفال للشاعر عبده الزراع
"علاء الدين" و" أبو الأحلام" كتابين جديدين للأطفال للشاعر عبده الزراع
"علاء الدين" و" أبو الأحلام" كتابين جديدين للأطفال للشاعر عبده الزراع
"علاء الدين" و" أبو الأحلام" كتابين جديدين للأطفال للشاعر عبده الزراع

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