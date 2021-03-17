تعليق الصحة العالمية على وقف 13 دولة العمل بلقاح استرازينيكا

قالت مها طلعت، المستشار الإقليمي لمكافحة العدوى بمنظمة الصحة العالمية، إنه سيكون هناك اجتماع لوكالة الدواء الأوروبية واللجنة الاستشارية بمنظمة الصحة العالمية من أجل مراجعة البيانات العلمية الخاصة بفعالية اللقاحات.



وأضافت "مها" في لقائها عبر تطبيق زوم مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأربعاء، أن هناك 13 دولة أوروبية التي قامت بتعليق العمل بلقاح استرازينيكا حتى يتم التحقيق العلمي الكامل في إصابة 30 حالة بتجلطات ومعرفة ما إذا كان سبب الإصابة اللقاح أو أسباب أخرى.



وأشارت إلى أن الـ30 حالة التي ظهرت عليها اللقاح كانت من بين 5 مليون شخص تلقوا اللقاح على مستوى 17 دولة في أوروبا، مؤكدة أن الصحة العالمية تراجع جميع البيانات العلمية الخاصة بفعالية اللقاحات ولا تحبذ فكرة وقف العمل به خاصة أن درجة الأمان والفاعلية الخاصة بجميع اللقاحات عالية ولكن لهذه الدول الحرية.



وتابعت "كل إنسان تيجي له الفرصة أن يأخذ اللقاح خاصة إذا كان من المجموعات المعرضة للإصابة أو مضاعفات نتيجة الإصابة، لو سمحتوا خذوا اللقاح حتى يتم السيطرة على انتشار الوفاء، مش عايزين نتسرع ولو فيه اي آثار جانبية هيتم الإعلان عنها خلال أسبوع".

