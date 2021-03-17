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الترجي يُخرج الهلال من كأس الاتحاد السعودي لكرة الطائرة
الأربعاء 17/مارس/2021 - 09:53 م
الفجر السعودي
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خرج الهلال بطل الدوري لهذا الموسم من
المنافسة على لقب كأس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة بعد خسارته اليوم، من الترجي
بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوطين جاءت نتائج الأشواط كالتالي: 27-25، 25-22 ،
25-20، 25-23 وفي الشوط الحاسم تفوق الترجي 15-13.
وتصدر الترجي ترتيب الفرق بعد اليوم
الثاني بـ 5 نقاط وحل ثانيًا الأهلي والاتحاد لكل منهما 3 نقاط وأخيرًا الهلال
بنقطة واحدة.
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