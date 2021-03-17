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محافظ الغربية ورئيس جامعة طنطا يوقعان بروتوكول تعاون لتطوير الخدمات المجتمعية

الأربعاء 17/مارس/2021 - 10:14 م
بوابة الفجر
نجلاء البسيونى
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قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية والدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا بتوقيع بروتوكول تعاون بين المحافظة والجامعة بهدف تطوير الخدمات المجتمعية التي تقدمها المحافظة والجامعة.

وصرح محافظ الغربية أن هذا البروتوكول يأتي بهدف تعظيم الاستفادة من المنشآت والإمكانات المتاحة لدى الطرفين والذي يساهم في اكتشاف المواهب الرياضية والفنية والثقافية لدى الشباب وتحقيق طموحاتهم بما يتيح بناء مواطن صالح.

ومن جانبه أشار رئيس الجامعة أن هذا التعاون سيساهم في إثراء الوعي الثقافي لدى الشباب ويتيح الفرصة لتنشيط الفكر والإبداع، بجانب استثمار قدرات الشباب في تطوير قدراتهم وخدمة وطنهم.

حضر التوقيع الأستاذ أحمد الوكيل مدير مديرية الشباب والرياضة بالغربية والدكتور مجدى وكوك منسق الأنشطة الطلابية بالجامعة.

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