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نجوم الفن في حلقة خاصة بعيد الأم على شاشة "القاهرة والناس"

الأربعاء 17/مارس/2021 - 10:15 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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طرحت قناة القاهرة والناس برومو حلقة خاصة بعنوان"لحظات جريئة" تقديم الإعلامي أحمد سالم، بمناسبة عيد الأم، يستضيف البرنامج ١٢ من نجوم الفن، سيتم عرض الحلقة الأحد في تمام الساعة الحادية عشر مساء تزامنا مع الإحتفال بعيد الأم.

استضاف الإعلامى أحمد سالم عدد من النجوم منهم سلوى عثمان، وهبة الأباصيري، ومراد مكرم، وادوارد، ودنيا عبد العزيز، ومنى عبد الغني، وصلاح عبد الله، عمر كمال، وحسن شاكوش، وياسمين الخطيب، ورانيا فريد شوقي، وسماح أنور.

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