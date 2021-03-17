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الصحة العالمية: وضع كورونا في شرق المتوسط "مقلق".. ومازال تحت السيطرة في مصر

الأربعاء 17/مارس/2021 - 10:17 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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أعربت مها طلعت، المستشار الإقليمي لمكافحة العدوى بمنظمة الصحة العالمية، عن قلقها من تزايد أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في إقليم شرق المتوسط.

وقالت "مها" في لقائها عبر تطبيق زوم مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأربعاء: "الوضع مقلق في إقليم شرق المتوسط منذ أول شهر مارس بدأت يحصل زيادة بنسبة 14% في الإصابات و5% في الوفيات".

وأضافت "هذه الأرقام مؤشر خطر أن الانتشار يزيد في بعض الدول وينحسر في الدول الأخرى، كل دولة على حسب الإجراءات تستطيع التحكم في أعداد الإصابات والوفيات، ومصر من الدول التي مازالت الأمور فيها تحت السيطرة ولكن هناك توقعات أن تكون هناك زيادة أو موجة ثالثة مع إهمال الإجراءات الاحترازية في هذه الدول".

وبسؤالها عما إذا كانت عودة المدارس والجامعات السبب في زيادة الإصابات أشارت المستشار الإقليمي لمكافحة العدوى بمنظمة الصحة العالمية، إلى أن المنظمة تشجع رجوع الحياة الطبيعية مع الأخذ في الاعتبار الإجراءات الاحترازية.

وفي ذات السياق أوضحت أنه لا داعي لاستخدام اي بديل لمسحة البي سي ار مثل المسحات الجلدية وغيرها، مستطردة "مش هيكون لها تأثير على مستوى العالم أو المنطقة في الوقت الحالي".

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