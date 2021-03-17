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فيلم Nobody يدفع بوب أودنكيرك إلى تأدية مشاهد خطرة بدون دوبلير

الأربعاء 17/مارس/2021 - 10:25 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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يقدم بوب أودنكيرك دور البطولة في فيلم الأكشن والإثارة Nobody، بعد أن قدم أداءًا كوميديًا ناجحًا في شخصية المحامي سول جودمان في مسلسلي Breaking Bad وBetter Call Saul، وليحقق هذا التحول الكبير تلقى أودنكيرك تدريبًا شاقًا على الحركات الخطرة بدأ عام 2017 بتعلم كيفية القيام بمشاهد الاشتباكات والقتال ليصور مشاهد الفيلم دون الحاجة إلى الاستعانة بدوبلير.



تدور أحداث الفيلم حول الأب هتش مانسيل الذي يخيب آمال أسرته عندما يرفض الدفاع عنهم أمام اقتحام لصّين لمنزلهم، بهدف تجنب العنف، ما يثير حنقهم تجاهه. تداعيات هذا الحدث فجّرت غضب هتش الدفين والمتراكم، ليكشف عن جوانب مظلمة وأسرار مثيرة في شخصيته.



Nobody من إخراج إليا نيشولر، وتأليف ديريك كولستاد، وبطولة بوب أودينكيرك الشهير بشخصية سول جودمان في مسلسل Breaking Bad وهو الدور الذي ترشح عنه لجائزتي إيمي وجولدن جلوب كأفضل ممثل في مسلسل Better Call Saul، ويشاركه البطولة كل من كوني نيلسون، روبرت فيتزجيرالد ديغز RZA، أليكسي سيريبرياكوف، وكريستوفر لويد.


ينطلق الفيلم في دور العرض المصرية من خلال شركة FourStar، برجاء مراجعة مواعيد الحفلات مع دور العرض.

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