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بعد التصالح.. تعرف على الأوراق المطلوبة لتوصيل المرافق للعقارات

الأربعاء 17/مارس/2021 - 10:18 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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أوشكت مهلة التصالح في مخالفات البناء التي منحتها الدولة للمواطنين، على الانتهاء وذلك بحلول يوم 31 مارس الجاري، ومن بعدها سيتم العمل بقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، والتعامل مع البناء المخالف، وكل ما يخص البناء والتراخيص من خلال هذا القانون.

وتقدم العديد من المواطنين بأوراقهم لإنهاء إجراءات التصالح على مبانيهم قبل أن يتم تحرير محاضر لهم بالمخالفة، فيما أجبر أخرون على إنهاء إجراءات التصالح بسبب المحاضر التي تم تحريرها ضدهم.

ويتساءل بعض المواطنين الذي تم تحرير محاضر تجاهم أو لم يتم عن كيفية الحصول على تصريح لتركيب المرافق من مياه وغاز ومصعد وكهرباء.

وفي الخطوات التالية نستعرض لكم الأوراق المطلوبة لتركيب المرافق:-

- حكم نهائي بالبراءة للعقار وذلك في حالة أن يتم تحرير محاضر مخالفات

- صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب أو من ينوب عنه

- طلب الحصول على الخدمة

- صورة ترخيص البناء والأصل للاطلاع، ويستثني منها المباني المقامة بالقرى قبل صدور قانون رقم 119/2008

- صورة سند ملكية أو صورة عقد الإيجار أو كشف رسمي مستخرج من الضرائب العقارية

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