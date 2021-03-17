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سهرة خاصة غدًا على "الحياة" بمناسبة الذكرى الـ120 لميلاد موسيقار الأجيال

الأربعاء 17/مارس/2021 - 10:21 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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تحتفل قناة "الحياة"، يوم غد الخميس بالذكرى الـ120 لميلاد موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، وذلك في سهرة خاصة مع الإعلامي محمد مصطفى شردي في تمام الساعة الحادية عشر مساءً.


تستضيف الحلقة كل من عفت عبدالوهاب ابنة محمد عبدالوهاب وعمر خليل حفيد موسيقار الأجيال، ليكشفا عن كواليس وحكايات تعرض لأول مرة، وأبرز حكايات الفنان الراحل خلال رحلته الطويلة.


يُحيي السهرة الغنائية النجم الكبير محمد الحلو، حيث يقدم عددًا من أبرز الأغاني التي لحنها موسيقار الأجيال.

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