محمد محمد بطل كمال الأجسام السوري يستعد بقوة لبطولة NPC في بولندا





يستعد بطل كمال الاجسام السوري Mohammad Mohammad المقيم حاليا بألمانيا للمشاركة في بطولة NPC التابعة لاتحاد IFFB الأمريكي.





وهي البطولة التي تتيح للفائز الحصول على كارت الاحتراف للمشاركة مع المحترفين والاستعداد للمشاركة في بطولة العالم لكمال الأجسام "مستر أولمبيا" في فئة الكلاسيك التي فاز البطل كريس بومستيد عامي 2019 وعام 2020.





وفاز بها البطل المصري بيج رامي في فئة الوزن المفتوح هذا العام.

من ناحيته أكد البطل محمد محمد أنه حاليا في معسكر مغلق حيث يجري تدريبات قاسية للفوز بالبطولة والمشاركة مع المحترفين.

وأضاف أن الفرصة كبيرة جدًا لتحقيق هدفه وذلك بمساعدة مدربه، ومعسكر الإعداد القوى الذى يتدرب فيه مع أقوى المحترفين على مدار ثلاثة أشهر حقق خلالها النتائج المطلوبة والشكل الأفضل خاصة أن حصوله على مركز متميز يؤهله للمشاركة في مستر أوليمبيا.

وقال محمد أنه قرر الإقامة في ألمانيا حتى يحترف بشكل عالمي خاصة بعد حصوله على عدد كبير من البطولات الدولية الهامة وكان من ضمن توب ستة في بطولة American Dream.

التي أقيمت في مدينة فولدا الالمانيا كما حصل على توب ستة في بطولة

Cologne Beach Style

التي أقيمت في ألمانيا مدينة كولونيا