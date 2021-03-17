تعرف على ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز
يتصدر حسام حسن، لاعب سموحة، جدول ترتيب هدافي الدوري المصري
هذا الموسم برصيد 8 أهداف، متفوقا على عمر كمال لاعب المصري، وأحمد سمير لاعب الطلائع،
ويوسف أوباما لاعب الزمالك، برصيد 7 أهداف لكل منهم.
ثم يأتي رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز في المركز الخامس
برصيد 7 أهداف، بفارق هدف وحيد عن أحمد ياسر ريان مهاجم سيراميكا كيلوبترا.
ويقدم لكم الفجر الرياضي جدول ترتيب هدافي مسابقة الدوري
المصري الممتاز كالآتي:-
1ـ حسام حسن لاعب سموحة 8 أهداف.
2- يوسف أوباما لاعب الزمالك 7 أهداف.
3- أحمد سمير لاعب طلائع الجيش 7 أهداف.
4- عمر كمال عبد الواحد لاعب المصري 7 أهداف.
5- رمضان صبحي لاعب بيراميدز 7 أهداف.
6- أحمد ياسر ريان لاعب سيراميكا كليوباترا 6 أهداف.
7- شيمليس بيكيلي لاعب مصر للمقاصة 6 أهداف.
8- شريف دابو لاعب سيراميكا كليوباترا 5 أهداف
9- جون أوكويي إيبوكا لاعب إنبي 5 أهداف.
10- رزاق سيسيه لاعب الاتحاد السكندري 5 أهداف.