تعرف على ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز

يتصدر حسام حسن، لاعب سموحة، جدول ترتيب هدافي الدوري المصري هذا الموسم برصيد 8 أهداف، متفوقا على عمر كمال لاعب المصري، وأحمد سمير لاعب الطلائع، ويوسف أوباما لاعب الزمالك، برصيد 7 أهداف لكل منهم.

ثم يأتي رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز في المركز الخامس برصيد 7 أهداف، بفارق هدف وحيد عن أحمد ياسر ريان مهاجم سيراميكا كيلوبترا.

ويقدم لكم الفجر الرياضي جدول ترتيب هدافي مسابقة الدوري المصري الممتاز كالآتي:-

1ـ حسام حسن لاعب سموحة 8 أهداف.

2- يوسف أوباما لاعب الزمالك 7 أهداف.

3- أحمد سمير لاعب طلائع الجيش 7 أهداف.

4- عمر كمال عبد الواحد لاعب المصري 7 أهداف.

5- رمضان صبحي لاعب بيراميدز 7 أهداف.

6- أحمد ياسر ريان لاعب سيراميكا كليوباترا 6 أهداف.

7- شيمليس بيكيلي لاعب مصر للمقاصة 6 أهداف.

8- شريف دابو لاعب سيراميكا كليوباترا 5 أهداف

9- جون أوكويي إيبوكا لاعب إنبي 5 أهداف.

10- رزاق سيسيه لاعب الاتحاد السكندري 5 أهداف.