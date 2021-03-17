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وزيرة البيئة عن تورتة الحكومة بيوم المرأة المصرية: كانت مفاجأة رائعة (فيديو)

الأربعاء 17/مارس/2021 - 10:29 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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كشفت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، تفاصيل احتفال رئيس مجلس الوزراء بالوزيرات في حكومته بيوم المرأة المصرية.

وقالت "ياسمين" في اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" اليوم الأربعاء: "كانت مفاجأة رائعة من رئيس الوزراء، وطبلنا للحضور قبل اجتماع مجلس الوزراء".

وأضافت "التورتة بالاحتفالية لم تتعدى 10 دقائق ولكنها كانت لمسة تقدير وشكر تساعدنا على بذل مجهود أكبر، وكان لهذه اللفتة إحساس رائع ليا ولكل زميلاتي".

ومن ناحية أخرى أشارت إلى أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يهدف إلى تمكين المرأة من خلال وجود فرص عمل للمرأة في المحافظات المختلفة.

وتابعت "هناك مشروعات للمرأة داخل المحميات وكذلك هناك مشروعات للبيوجاز باستخدام روث الحيوان وهناك أكثر من مجال تقدمه وزارة البيئة لتوفير قروض ميسرة سواء للرجال أو السيدات".

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