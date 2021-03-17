ميلان ضد مانشستر يونايتد.. من يحسم بطاقة العبور لدور الـ8 بالدوري الأوروبي؟

مع انطلاق جولة إياب دور الـ16 ببطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم غداً الخميس، ستسلط الأضواء بشكل كبير على المواجهة المرتقبة بين ميلان الإيطالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي والتي يتوقع أن تشهد صراعاً قوياً على بطاقة التأهل لدور الثمانية.





وكادت مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب أولد ترافورد أن تنتهي بفوز مانشستر يونايتد 1-0 لكن سيمون كايير خطف هدف التعادل لميلان في الثواني الأخيرة، لتظل الفرص متقاربة بين الفريقين في انتزاع بطاقة التأهل لدور الثمانية الذي تسحب قرعته بعد غد الجمعة.

وحقق ميلان بداية قوية في مباراة الذهاب لكن هدفين مبكرين ألغيا له، وكاد أن يتلقى الهزيمة لولا هدف كايير في الوقت القاتل والذي سجله إثر خطأ من حارس المرمى دين هندرسون.

وكان النجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش قد غاب عن صفوف ميلان في مباراة الذهاب لكن ينتظر عودته، على الأقل لفترة من مباراة الإياب أمام فريقه السابق، وسيسعى لتقديم عرض جيد خاصة بعد أن استدعي هذا الأسبوع مجدداً للمنتخب السويدي بعد حوالي 5 أعوام من اعتزاله اللعب الدولي.

ويقترب إبراهيموفيتش (39 عاماً) من أفضل مستوياته بعد أن غاب عن الملاعب لفترة بدأت في فبراير (شباط) الماضي، لكن المدير الفني ستيفانو بيولي سيفتقد مجدداً جهود ماريو ماندزوكيتش، ليشهد خط الهجوم بذلك مشاركة رافائيل لياو وأنتي ريبيتش.

وكان بيولي قد أشار إلى أن مباريات الدوري الأوروبي التي تقام يوم الخميس، قد تعقد الأمور في منافسات الدوري، التي تقام مطلع الأسبوع التالي، ربما كان ذلك في إشارة إلى هزيمة الفريق أمام نابولي 0-1 الأحد الماضي.

وقال بيولي: "يوم الجمعة الماضي، عدنا في الساعة الثالثة صباحاً بعد مواجهة مانشستر مساء الخميس، لكن الأمر يتوقف على شخصية الفريق، هي بطولة صعبة ومليئة بالتحديات ونحن نرغب في الصعود".

وقد يشهد مانشستر يونايتد عودة ديفيد دي خيا لحراسة المرمى مجدداً بعد أن تواجد لفترة في إسبانيا لأسباب شخصية، وقد خضع للعزل لدى عودته طبقاً للقواعد المعمول بها في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.

وعاد أيضاً إلى التدريبات بول بوغبا ودوني فان دي بيك وإدينسون كافاني، بعد فترة غياب بسبب الإصابات.

وأبدى الصربي نيمانيا ماتيتش لاعب خط وسط مانشستر يونايتد حماساً لخوض مباراة الغد في إستاد سان سيرو "الأيقوني"، وقال في تصريحات للقنوات الإعلامية لمانشستر إن الفريق بإمكانه حسم التأهل.

وقال ماتيتش: "سنلعب بأسلوبنا لأننا لسنا فريقاً يدافع فقط، دائماً ما نرغب في تسجيل المزيد من الأهداف".

وأضاف: "أعتقد أننا سنلعب بأسلوبنا مثلما نحاول دائماً، نحن مستعدون للمنافسة وأمامنا 90 دقيقة لإظهار قدراتنا".